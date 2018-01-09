/ «Трактор» пропустил три безответные шайбы от финского «Йокерита»

По голу пришлось на каждый период встречи.

Сегодня, 9 января, челябинский хоккейный клуб «Трактор» провел первую игру на выезде в рамках предпоследней гостевой серии. Черно-белые начали с поражения в матче с финским «Йокеритом». Хоккеистам из Хельсинки удалось забросить три безответные шайбы.



Первая шайба оказалась в воротах челябинского клуба на первой же минуте первой двадцатиминутки, отличился Брайан О’Нил. Несмотря на силовой характер встречи, за весь мачт было всего два удаления, оба раза челябинцы не реализовали возможность отыграться.



Второй период завершился для челябинцев также неудачно. «Трактор» по всем параметрам уступил хозяевам льда, большая часть игры велась у ворот голкипера черно-белых. За 15 секунд до конца периода эта тактика обернулась еще одной забитой шайбой, отличился Пекка Йормакка. Гол в «раздевалку» укрепил преимущество хозяев.

Решающая двадцатиминутка позволила «Йокериту» утвердить лидерство. Тренерский штаб изначально поставил Павла Францоуза в «рамку», однако после нескольких пропущенных бросков принял решение о замене. Вышедший за 13 минут до финальной сирены Василий Демченко оказался надежен. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финской команды.

Следующий матч «Трактор» проведет в Братиславе против «Слована». «Первый областной» проведет трансляцию встречи. Начало в 23:00 по местному времени.

«Йокерит» (Хельсинки) – «Трактор» (Челябинск)

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

О’Нил, 0:54.

Йормакка, 39:45.

Йенсен, 46:07.

