/ КХЛ. Прямая трансляция противостояния «Трактора» и «Витязя»

Гости не побеждают в Челябинске с 2012 года. Удастся ли «Трактору» продолжить удачную серию?

2:3

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 70−65; Броски в створ: 32−40; Голы: 2−3; Вбрасывания: 29−27; Блокированные броски: 11−18; Силовые приемы: 16−16; Время в атаке: 16:54—10:09; Штраф: 10−12.

КОНЕЦ ИГРЫ.

Статистика 3-го периода: Броски: 25−15; Броски в створ: 12−9; Голы: 0−0; Вбрасывания: 7−10; Блокированные броски: 4−6; Силовые приемы: 8−3; Время в атаке: 05:48—02:35; Штраф: 4−2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последние секунды игры проходят в зоне гостей, но челябинцы не смогли нанести бросок. Звучит сирена об окончании игры

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Алексей Петров, команда «Трактор».

60 мин — Мощно бьет Алексей Петров, рядом со штангой. Затем защитник допускает удаление.

ТАЙМ-АУТ ВЗЯЛ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ТРАКТОРА».

60 мин — Атакуют хоккеисты «Трактора». Бросает Илья Карпухин, Ортио в игре.

59 мин — Александр Семин пытался обыграть Бородкина для броска по пустым, но не смог этого сделать.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА».

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Разгоняют атаку челябинцы, но следует потеря.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

57 мин — Артем Бородкин бросал мощно в ближний угол, но не попал в створ.

56 мин — Позиционно атакует «Трактор». Перевод на пятачок, но он заблокирован защитой гостей.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты удален Артем Швец-Роговой, команда «Витязь».

55 мин — Набрасывает Артем Бородкин, шайба в ловушке у Йони Ортио.

54 мин — Серия атак. Бросали Шолохов и Ерофеев, но все попадает в защитников гостей.

53 мин — Радулич бросал с пятачка, мимо.

52 мин — Жестко играют против Кристана Томаса. Канадский легионер «Трактора» врезается в борт, но встает и самостоятельно покидает площадку.

51 мин — Бросок со средней зоны по воротам гостей, Ортио надежен. Затем следует бросок Никиты Хлыстова в створ, но вновь Ортио забирает шайбу в ловушку.

49 мин — Атакуют челябинцы, но все броски отражает Ортио. При этом гости уже начали упрощать свою игру, дабы сохранить текущий счет.

47 мин — Опасно у ворот Демченко! Василий кладет щиток и устраняет угрозу.

46 мин — Хлыстов бросал по воротам гостей, Ортио фиксирует шайбу.

45 мин — Семин подставляет клюшку под бросок, Демченко отбивает.

44 мин — Кокарев отдавал пас на Чернова, последний не попал по шайбе.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

43 мин — В атаке гости. Позиционное нападение приводит шайбу к воротам Демченко, откуда ее выбивает защитник.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Кристиан Томас, команда «Трактор».

ИЗМЕНЕНИЕ АВТОРА ЗАБИТОГО ГОЛА. Третий гол в ворота «Трактора» забил Йони Ортио, команда «Витязь».

41 мин — Вбрасывание в центральном круге за игроками «Трактора». Позиционная атака, во время которой следует ошибка и удаление у хозяев.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 45−50; Броски в створ: 20−31; Голы: 2−3; Вбрасывания: 22−17; Блокированные броски: 7−12; Силовые приемы: 8−13; Время в атаке: 11:06—07:34; Штраф: 6−10.

Статистика 2-го периода: Броски: 23−33; Броски в створ: 10−20; Голы: 0−2; Вбрасывания: 10−13; Блокированные броски: 5−6; Силовые приемы: 3−7; Время в атаке: 06:24—05:03; Штраф: 6−8

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Позиционная атака «Трактора». Мощно бросает Петров, но Ортио все видит и отражает.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава командный штраф получает «Витязь». наказание отбывает Павел Чернов.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Попытки начать атаку демонстрируют челябинцы, но очень просто обороняется «Витязь».

38 мин — Карпухин бросает в большинстве, мимо.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Павел Шинкевич, команда «Витязь».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Илья Шинкевич, команда «Витязь».

38 мин — Отложенный штраф. Игрок «Трактора» отдавал пас назад, но шайба перескакивает клюшку Петрова и предательски уходит в пустые.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Денис Кокарев, команда «Витязь».

37 мин — Несильный наброс на ворота Демченко. Рикошет, после которого Денис Кокарев сравнивает.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин — Вновь бросает Кристиан Томас, на этот раз выше ворот.

35 мин — Томас бил в дальний, но сошла шайба с крюка.

35 мин — В большинстве хозяева. Начало атаки из своей зоны, далее позиционное нападение и бросок Ильи Карпухина, который попадает в игрока гостей Выглазова. На льду врач «Витязя», и Никита Выглазов уходит со льда в сопровождении доктора.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Артем Швец-Роговой, команда «Витязь».

34 мин — Обильно атакуют хозяева. Игроки «Трактора» успевают меняться по ходу атаки, заставляя гостей нарушить правила.

33 мин — Бэйлен и Энлунд угрожали владениям Ортио, но финский голкипер прижал шайбу, остановив игру.

32 мин — Александр Шаров бил в практически пустые ворота, но не попал.

31 мин — Бросок Рендулича. Шайба попадает в маску Демченко, игра остановлена.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

30 мин — Атакуют гости. Бросает Евсеенков, очень неточно. Затем Бэйлен отдавал пас на Кристиана Томаса, но сделал пас чуть сильно и шайба ушла мимо.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой наказаны: Илья Шинкевич, «Витязь» и Александр Бергстрем, «Трактор».

29 мин — Илья Карпухин бросил от синей, но попал в игрока гостей. Затем судьи разглядели обоюдное удаление.

28 мин — Бросок Хлыстова, Ортио реагирует. Затем небольшая атака, безрезультатно.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

27 мин — А вот сейчас «черно-белые» действуют успешнее в обороне, не давая гостям заново начать атаку.

26 мин — Второе большинство «Витязя». Бросок Семина, Василий Демченко почти вслепую парирует его.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Артем Бородкин, команда «Трактор».

25 мин — Продолжают свою ну очень затяжную атаку гости. За минуту игрового времени они нанесли большое число бросков, но без гола.

24 мин — Продолжают атаку гости. Артем Швец-Роговой наносит удар, шайба летит выше.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин — Эффективно играет Шолохов в атаке. Форвард хозяев стянул на себя трех игроков гостей, «убив» время в меньшинстве.

22 мин — Большинство гостей. Бросает Войтех Мозик, Демченко прижимает. Бросок Миро Аалтонена после поперечного паса, Демченко выручает. Затем контратака «Трактора», мимо.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы на 2 минуты удален Алексей Петров, команда «Трактор».

22 мин — Бросок Дениса Кокарева в дальний угол, Василий Демченко отражает. Затем Алексей Петров выбрасывает шайбу за пределы площадку. Это 2 минуты.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Витязя». Далее перехват и опасный проход Энлунда, Ортио отражает.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 22−17; Броски в створ: 10−11; Голы: 2−1; Вбрасывания: 12−4; Блокированные броски: 2−6; Силовые приемы: 5−6; Время в атаке: 04:40—02:31; Штраф: 0−2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — С шайбой гости, но следует неточный пас и перехват. Челябинцы попытались выйти из соей зоны, но так же допустили потерю.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

18 мин — Атакует «Трактор». Звено Стоа пыталось закрепиться в чужой зоне, и им это удалось, но не удался бросок. В ответ хоккеист «Витязя» Геннадий Столяров атаковал, Демченко надежен.

17 мин — Попытались атаковать гости, но защитники челябинцев нейтрализовали опасный эпизод.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Рыбаков, команда «Трактор».

16 мин — Контратака «Трактора» сходу. Бросает Александр Рыбаков и счет становится 2:1 в пользу челябинцев!

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

14 мин — Вновь позиционная атака челябинцев. Райан Стоа бросает, но его удар накрыт защитником гостей.

13 мин — Затяжной розыгрыш и бросок по воротам, шайба теряется в столпотворении игроков у ворот.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы на 2 минуты удален Александр Евсеенков, команда «Витязь».

12 мин — Борна Рендучил выкатывался к воротам с фланга. Василий Демченко в игре.

11 мин — Опасно бросает Денис Кокарев с близкой дистанции, но Демченко не спит и отражает бросок.

10 мин — Бросок Артема Бородкина сразу после вбрасывания, Ортио в игре.

9 мин — Убойным по силе броском отправлял Виталий Кравцов шайбу в дальний угол, но она ушла мимо.

8 мин — Перехват в зоне атаке. С чистого льда бьет Ник Бэйлен, но попадает прямо в Йони Ортио.

ГОЛ! Шайбу забросил Марсель Шолохов, команда «Трактор».

8 мин — Перехват в средней зоне. Бросает Марчель Шолохов и сравнивает счет!

7 мин — В касание Александр Рыбаков отдает пас на Семена Кокуева. Бросок, Ортио отбивает щитком.

6 мин — Опасно с полузамаха бросает Александр Семин, Демченко отбивает и накрывает шайбу ловушкой.

5 мин — Серия бросков с дальней дистанции от игроков «Трактора», шайба летит мимо.

4 мин — Пол Щехура простреливал в сторону ворот. На шайбу накатывал Йонас Энлунд, но финский легионер челябинцев не успел к воротам.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Павел Чернов, команда «Витязь».

3 мин — Подмосковные хоккеисты с шайбой. Павел Чернов наносит бросок. Затем добивание и счет в матче открыт.

2 мин — В атаке челябинцы. Сильный бросок Алексея Петрова проходит выше ворот.

1 мин — Стартовое вбрасывание игры за хоккеистами «Трактора». Матч начался. Тут же первый бросок наносит Антон Глинкин, Йони Ортио отражает.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после которого начнется игра.

Стартовые составы команд на сегодня. До начала игры — чуть меньше получаса.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 30 января, челябинский «Трактор» начинает пятиматчевую домашнюю серию. В первой игре «черно-белые» сойдутся лицом к лицу с подмосковным «Витязем».

Команды уже играли между собой в этом году. 14 ноября челябинцы обыграли команду из Подольска в овертайме гостевого матча. Как сложится сегодняшняя игра? Узнаем вместе. Начало встречи — в 19:00 по местному времени.