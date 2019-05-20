/ Обладатель Кубка Гагарина откроет в Челябинске хоккейную школу

Никита Нестеров привезет главный трофей КХЛ на открытие.

Известный хоккеист, защитник московского ЦСКА и сборной России Никита Нестеров откроет в Челябинске собственную хоккейную школу. Об этом сайту «Первый областной» рассказал президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин. По его словам, Никита Нестеров будет открывать хоккейную школу в середине июня.

Никита привезет сюда Кубок Гагарина со своими друзьями Кириллом Капризовым и Сергеем Андроновым, приедет в Челябинск и будет открывать эту школу. Школа будет на северо-западе города, возле торгового комплекса «Фиеста». Там раньше были цеха ткацкой фабрики, они их переоборудуют в ледовые арены. Заниматься там будут, в первую очередь, дети. В школе «Трактора», по-моему, с 9 лет официально можно заниматься, а до этого надо проходить специальную подготовку. Это будет именно подготовительная детская школа для «Трактора». — рассказал Олег Сиротин.

Отметим, что на данный момент Никита Нестеров защищает честь сборной России на чемпионате мира в Словакии. Уже завтра национальная команда проведет последний матч группового этапа против сборной Швеции. Начало игры — в 23:15 по челябинскому времени. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию события.