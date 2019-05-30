/ Александр Овечкин: «С Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал против меня»

Форвард рассказал об игре в шахматы в составе сборной России.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Александр Овечкин сделал первый ход в финале этапа гран-при ФИДЕ, проходящего в Москве. Также форвард рассказал о том, хоккеисты российской сборной играли в шахматы на чемпионате мира.

Когда на чемпионате мира были, с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал кому-то против меня. Мы не такие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно. — рассказал Александр Овечкин.

Напомним, на чемпионате мира в Словакии сборная России заняла третье место, обыграв в «бронзовом» матче сборную Чехии по буллитам со счетом 3:2.

Победу на мировом форуме одержала сборная Финляндии, которая в финале победила хоккеистов Канады. Отметим, что сразу после ЧМ появились фотографии, на которых был изображен якобы сломанный кубок без дна. Однако, менеджер «Суоми» опроверг заявления о поломке трофея, заявив, что команда получила копию кубка сразу после официальных церемоний.