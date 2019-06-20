/ Кубок Гагарина привезут в Челябинск в конце июня

Трофей в составе ЦСКА получили челябинские хоккеисты Нестеров и Шалунов.

Никита Нестеров и Максим Шалунов, воспитанники школы «Трактор», в этом году взяли Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Традиционно трофей путешествует по городам хоккеистов-победителей. В Челябинск его привезут через неделю, в конце июня.

27 июня кубок будет выставляться с 11:00 до 14:00 в холле нового здания школы «Трактор». Сфотографироваться с трофеем можно будет в порядке живой очереди. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель службы по связям с общественностью и информации ХК «Трактор» Евгений Михайлов.

Никита Нестеров в сезоне 2012/2013 играл за «Трактор» и дошел до финала Кубка Гагарина, затем выступал за клубы Америки, а вернулся уже в ЦСКА. Максим Шалунов тоже играл за американские клубы после «Трактора», также он защищал честь «Сибири» и «Ермака».