/ «Красная» молодежка стала победителем Кубка Черного Моря по хоккею

В решающем матче сошлись две сборные России.

Молодежная сборная России в «красном» обыграла «белую» команду России в решающем матче Кубка Черного моря по хоккею. Игра прошла во вторник, 28 мая, в Сочи.

Отметим, что в составе «белой» команды выступали южноуральские хоккеисты — Богдан Жиляков и Егор Степанов из системы «Трактора» и Юрий Платонов, который защищает цвета магнитогорского «Металлурга».

За «белых» играли два игрока системы «Трактора» — защитник Богдан Жиляков и форвард Егор Степанов. Победу в овертайме одержала команда в «красном» — 4:3. Богдан Жиляков отметился двумя результативными передачами. Егор Степанов покинул лед без набранных очков. По итогам Кубка Черного моря в активе Богдана Жилякова 5 (0+5) очков. Егор Степанов, в свою очередь, оформил 3 балла. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, турнир на Кубок Черного моря по хоккею проходил с 26 по 28 мая. Кроме сборных России в соревновании участвовали команды Латвии и Беларуси, очный матч которых закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Беларуси.