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/ О трансферной политике челябинского «Трактора» рассказал Борис Видгоф

О трансферной политике челябинского «Трактора» рассказал Борис Видгоф

Функционер дал большое интервью в программе «Весь Спорт».
сегодня в 19:23
  |  Хоккей

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал, почему желает видеть в составе «черно-белых» игроков челябинской школы хоккея. По словам функционера, это связано с клубным патриотизмом. Однако не всех челябинцев можно вернуть в родную команду и на то есть свои причины.

Мы этих ребят знаем с самого детства и я, и Евгений Иванов, кого-то с шести-семи лети. Мы рассчитываем на это, и я думаю, что мы точно не проиграем. Но, конечно же, при прочих равных. Мы понимаем, что есть действующие контракты. Например, хотели, чтобы к нам в клуб вернулся Анвар Гатиятулин. Но не получилось, у него действующий контракт. Еще много чего мы хотели, но не смогли потянуть где-то действующий контракт был очень высокий. Конечно мы хотим и Шалунова и Нестерова, но нет у нас такой возможности. — рассказал в эфире программы «Весь Спорт» генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Объяснил функционер и почему главным тренером «Трактора» стал именно Петерис Скудра. Борис Видгоф отметил, что ключевым фактором стал опыт наставника.

Выбор пал на него, во-первых, из-за огромного опыта в КХЛ и НХЛ. У него есть очень хороший опыт тренерской работы. А это все важно, ведь есть накопительный эффект. У человека есть опыт — опыт дорогого стоит. Мы знаем, как он работал в Нижнем Новгороде, с каким бюджетом, составом и так далее, и он всегда добивался как минимум выхода в плей-офф. Мы понимаем, что надо делать для того, чтобы двигаться дальше. — рассказал Борис Видгоф.

О том, как близкие отреагировали на новую должность Бориса Видгофа, а также о трансферной политике клуба и других вопросах Борис Видгоф рассказал в эфире программы «Весь Спорт» на телеканале ОТВ. Полный разговор бизнесмена с корреспондентами телеканала смотрите в субботу в 21:10.

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