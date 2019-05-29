Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +0.08 72.17 -0.02
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Видгоф оценил введение пола и потолка зарплат в КХЛ

Борис Видгоф оценил введение пола и потолка зарплат в КХЛ

«Это правильное цивилизованное решение», - отметил гендиректор «Трактора».
сегодня в 15:10
  |  Хоккей

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф поделился мнением о совещании совета директоров КХЛ. В частности функционер оценил рейтинговую систему лиги, а также прокомментировал возможное введение пола и потолка зарплат. Кроме того, Борис Видгоф подчеркнул, что с каждым годом КХЛ как организация растет, как и ее общий уровень.

Безусловно, рейтинговая система полезна, но мне кажется, что «Трактор» может занимать и более высокие места. Будем работать над этим, уже видно, что нужно сделать. Введение пола и потолка зарплат — это правильное цивилизованное решение. Ничего нового мы не выдумываем. Положительно относимся к техническим нововведениям. Мы о них знали, готовы их использовать. Мы ставим новый свет на площадке, приобретаем новые камеры. К сезону будем готовы не к февралю, как было сказано ранее, а к первым играм регулярного чемпионата. — цитирует Бориса Видгофа официальный сайт КХЛ.

Так называемый «пол» или минимальный потолок заработных плат в лиге составит 30-50% от потолка, зарплат, то есть верхней границы платежной ведомости всего клуба. Об этом заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что на сезон 2020-2021 планируется установить потолок в размере 900 миллионов рублей без исключений. Таким образом, пол зарплат составит от 270 до 450 миллионов рублей.

Хоккей
«Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ
сегодня в 10:40
«Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ
Хоккей
Игроки «Трактора» помогли молодежной сборной России обыграть Беларусь
27.05.2019
Игроки «Трактора» помогли молодежной сборной России обыграть Беларусь
Хоккей
О трансферной политике челябинского «Трактора» рассказал Борис Видгоф
17.05.2019
О трансферной политике челябинского «Трактора» рассказал Борис Видгоф
Хоккей
Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата 2019−2020
08.05.2019
Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата 2019−2020
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске
сегодня в 18:16
Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске
Общество
Туристы, не сумевшие вылететь из Челябинска в Анталью, дождались нового рейса
сегодня в 17:54
Туристы, не сумевшие вылететь из Челябинска в Анталью, дождались нового рейса
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летней Ане справиться с ДЦП
сегодня в 17:52
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летней Ане справиться с ДЦП
Общество
Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН
сегодня в 17:32
Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН
Общество
Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне
сегодня в 17:30
Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне
Общество
Торговый комплекс с аквапарком может появиться на северо-западе Челябинска
сегодня в 17:25
Торговый комплекс с аквапарком может появиться на северо-западе Челябинска
В мире
Сборная Финляндии не ломала кубок чемпионата мира
сегодня в 17:20
Сборная Финляндии не ломала кубок чемпионата мира
Общество
Вертолеты санавиации в Челябинской области будут обслуживать из областного и федерального бюджета
сегодня в 17:15
Вертолеты санавиации в Челябинской области будут обслуживать из областного и федерального бюджета
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6