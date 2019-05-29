/ Борис Видгоф оценил введение пола и потолка зарплат в КХЛ

«Это правильное цивилизованное решение», - отметил гендиректор «Трактора».

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф поделился мнением о совещании совета директоров КХЛ. В частности функционер оценил рейтинговую систему лиги, а также прокомментировал возможное введение пола и потолка зарплат. Кроме того, Борис Видгоф подчеркнул, что с каждым годом КХЛ как организация растет, как и ее общий уровень.

Безусловно, рейтинговая система полезна, но мне кажется, что «Трактор» может занимать и более высокие места. Будем работать над этим, уже видно, что нужно сделать. Введение пола и потолка зарплат — это правильное цивилизованное решение. Ничего нового мы не выдумываем. Положительно относимся к техническим нововведениям. Мы о них знали, готовы их использовать. Мы ставим новый свет на площадке, приобретаем новые камеры. К сезону будем готовы не к февралю, как было сказано ранее, а к первым играм регулярного чемпионата. — цитирует Бориса Видгофа официальный сайт КХЛ.

Так называемый «пол» или минимальный потолок заработных плат в лиге составит 30-50% от потолка, зарплат, то есть верхней границы платежной ведомости всего клуба. Об этом заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что на сезон 2020-2021 планируется установить потолок в размере 900 миллионов рублей без исключений. Таким образом, пол зарплат составит от 270 до 450 миллионов рублей.