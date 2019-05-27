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сегодня в 14:13
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/ Игроки «Трактора» помогли молодежной сборной России обыграть Беларусь

Игроки «Трактора» помогли молодежной сборной России обыграть Беларусь

«Белые» забросили 4 шайбы в первый день Кубка Черного Моря.
сегодня в 16:14
  |  Хоккей

Хоккеисты системы челябинского «Трактора» Богдан Жиляков и Егор Степанов помогли молодежной сборной России начать с победы домашний Кубок Черного Моря. Россияне не оставили шансов сборной Беларуси, выиграв со счетом 4:0.

Защитник Богдан Жиляков отметился двумя результативными передачами, у форварда Егора Степанова в активе шайба. В следующей встрече на Кубке Черного моря «белой» сборной России будет противостоять команда Латвии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, что на Кубке Черного моря Россия представлена двумя командами — «белые» и «красные». Сегодня 27 мая, «Белая» сборная проведет матч против Латвии, а «красная» команда выйдет на лед против Беларуси. Завершится турнир во вторник, 28 мая.

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