/ Нападающий системы «Вегаса» Томаш Гика может пополнить состав «Трактора»

В активе форварда 17 матчей в НХЛ.

Состав Челябинского «Трактора» может пополнить нападающий системы команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Томаш Гика. Об этом стало известно сегодня, 28 мая. 26-летний хоккеист провел в текущем сезоне 17 матчей в НХЛ, в которых набрал 4 очка.

В пресс-службе «Трактора» сайту «Первый областной» не подтвердили подписание контракта с Томашом Гикой, однако подчеркнули, что селекционная работа в команде продолжается. Отметим, что на данный момент в «Тракторе» остаются свободными две легионерские позиции.

Работа по легионерским позициям ведется очень активно. Пока назвать имена мы не готовы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что Томаш Гика провел 43 игры в составе команды АХЛ «Чикаго Вулвз» и набрал 40 результативных баллов. В плей-офф на счету игрока 14 очков в 16 встречах.