/ О том, кто чаще всего дает советы по управлению «Трактором», рассказал Борис Видгоф

Функционер даль большое интервью корреспондентам программы «Весь Спорт».

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф рассказал о том, как изменилась его жизнь после назначение на пост. По словам бизнесмена, он занимается проблемами «черно-белых» 24 часа в сутки. И эти часто оказывается недовольна его семья.

Как я говорил, на работе находишься — занимаешься проблемами «Трактора», приходишь домой и продолжаешь заниматься «Трактором». Вопросов очень много, все они очень актуальны, и сейчас как раз та часть сезона, когда все эти вопросы надо решить, подготовиться, сделать так, чтобы наши болельщики, как и мы сами, получили удовольствие и удовлетворение от игры нашей команды. — сказал Борис Видгоф в эфире программы «Весь Спорт» на ОТВ.

Однако, как отметил предприниматель, именно домочадцы чаще всего подсказывают решение тех или иных вопросов в «Тракторе».

Больше всех советует Михаил, сын, потому что он сам в этой теме разбирается, знает очень много хоккеистов. Очень много информации дает дочка. Катя отслеживает очень четко все сайты, все статьи новые, и она тут же отсылает, комментирует, говорит свое мнение. Она болельщик, который посещает все матчи, в этом разбирается. Это очень полезно, потому что я слышу мнение со стороны, она понимает, что мне нужно именно ее мнение. Я решение приму, как всегда, сам, но мнение людей, болельщиков очень важно, и я всегда это использую в любой работе. — рассказал Борис Видгоф.

О том, как домашние отреагировали на новую должность Бориса Видгофа, а также о трансферной политике клуба и других вопросах Борис Видгоф рассказал в эфире программы «Весь Спорт» на телеканале ОТВ. Полный разговор бизнесмена с корреспондентами телеканала смотрите в субботу в 21:10.