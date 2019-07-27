Борис Видгоф рассказал об изменениях в ХК «Трактор»

Генеральный директор клуба рассказал и о своей любви к хоккею.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф в интервью программы «Весь спорт» на телеканале ОТВ рассказал об изменениях в клубе. Также, руководитель команды рассказал, что любит хоккей с самого детства и обязательно находит время, чтобы выйти на лед.

«Я думаю, лет пять мне было, надевал коньки дома, шел до катка, потом обратно. Сейчас мы играем в хоккей тоже, получается только по вечерам, не раньше 21:30 получается, но мы собираемся», — поделился воспоминаниями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Борис Видгоф.

Подробности о том, почему пришлось расстаться с некоторыми игроками, когда в команде появится новый легионер, будет ли меняться размер площадки на ледовой арене, можно посмотреть в программе «Весь спорт» на телеканале ОТВ сегодня, 27 июля, в 21:10.