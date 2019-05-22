/ Карьеру завершил именитый тренер школы «Трактор» Владимир Глинкин

Наставник воспитал множество высококлассных игроков.

Тренерскую карьеру закончил Владимир Глинкин — отец нападающего «Трактора» Антона Глинкина, который сам долгое время работал в школе «черно-белых». Различные заслуги наставника не остались без внимания руководства клуба, которое на церемонии награждения вручило Владимиру Глинкину памятную статуэтку. Как отметил первый заместитель директора «Трактора» Евгений Иванов, за свой тренерский путь специалист подготовил множество высококлассных игроков.



Мне посчастливилось работать вместе с вами в школе. Вы подготовили и самое главное выпустили один из самых талантливых возрастов — 98-й год рождения. Ребята играют успешно и в родном «Тракторе», есть и воспитанники, которые за океаном должны вот-вот появиться в НХЛ. Действительно, вы оставили очень яркий след в истории челябинского «Трактора», огромное вам спасибо за ваш труд, отношение, за то, что нашли этих мальчишек и дали им шанс стать профессиональными хоккеистами. — отметил Евгений Иванов.

А сам Владимир Глинкин пожелал «Трактору» держать планку лучшей хоккейной школы в стране и каждый год добиваться успехов.

Хотелось бы пожелать школе «Трактор» держать планку лучшей школы страны. Постоянно каждый год поддерживать и добиваться таких успехов. Ну, а ребятам хотелось бы пожелать хорошей хоккейной и спортивной карьеры. — сказал со сцены Владимир Глинкин.

Напомним, что на этой же церемонии состоялось награждение серебряных медалистов ЮЧМ Александра Кирпичникова и Ильи Горбунова. Также грамоты получили хоккеисты «Трактора» 2002 года рождения, выигравшие бронзовые медали.