«Нужна поддержка болельщиков»: билеты на матч «Трактора» можно купить со скидкой

Клуб вновь проводит акцию «Счастливый час».

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Хоккейный клуб «Трактор» объявил об акции «Счастливый час», которая состоится сегодня, 26 сентября, с 18 до 20 часов. В это время можно приобрести билеты на ближайшие домашние матчи со скидкой 50%.

«После матча с «Ак Барсом» «Трактору», чтобы реабилитироваться перед болельщиками, нужно будет побеждать «Барыс». Команде нужна поддержка, мы ждём челябинцев на арене», — рассказали в пресс-службе клуба.

Билеты за полцены можно будет приобрести в кассах арены «Трактор». Там болельщиков встретят игроки клуба Лукаш Седлак, Антон Глинкин и Александр Тридчиков. Вместе с билетами на матчи против «Барыса» (в пятницу) и «Локомотива» (в воскресенье) можно будет получить автографы и фото с хоккеистами.