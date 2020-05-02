ХК «Трактор» представил новых защитника и голкипера

Контракты с обоими хоккеистами заключили на два года.

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В челябинском хоккейном клубе «Трактор» продолжаются изменения. У кого-то заканчиваются контракты и их не продлевают, а с кем-то заключают новые сразу на несколько лет. Подробнее сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

Так, 30 апреля срок действия контрактов истёк у голкипера Станислава Галимова и защитника Виталия Меньшикова — оба хоккеиста покидают команду.

«Хоккейный клуб благодарит Виталия и Станислава за их самоотверженность и профессионализм, желает здоровья и успехов в дальнейшей карьере!»— сообщили в пресс-службе ХК.

Однако их места пустовали недолго. Уже 1 мая «Трактор» заключил контракт на два года с вратарём из Чехии Романом Виллом, который в прошлом году играл за шведский клуб «Рёгле». А новым защитником «чёрно-белых» стал 19-летний челябинец Сергей Телегин.

«Мне предложили играть, и я с большим удовольствием согласился. Возвращаюсь в Челябинск, здесь для меня родные стены, волнения нет, только счастье и радость — самые положительные эмоции. Со многими хоккеистами из системы я знаком, больше половины точно знаю»,— рассказал Телегин.

И цели юноша ставит перед собой самые серьёзные.

Подробнее о голкипере Романе Вилле и о том, как долго он думал перед тем, как подписать контракт с «Трактором», можно узнать из нашего материала.