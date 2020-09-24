Последний домашний матч в сентябре проведёт магнитогорский «Металлург»

В гости к «сталеварам» приедет подмосковный «Витязь».

Послушать 00:00

Заключительную домашнюю игру месяца проведёт сегодня, 24 сентября, магнитогорский «Металлург». На своём льду подопечные Ильи Воробьёва примут хоккейный клуб «Витязь».



Эта игра станет 24-й в истории противостояния команд в чемпионатах КХЛ. Всего «Металлург» выиграл у «Витязя» 16 матчей, 15 из них — в основное время. При этом магнитогорская команда не обыгрывала хоккеистов из Подольска с февраля 2019 года, последние 2 очных матча остались за сегодняшними гостями.

По-разному складывается ситуация у команд в последних 5 встречах. «Металлург» за этот отрезок проиграл лишь 1 раз омскому «Авангарду», а вот «Витязь» на этом же отрезке выиграл лишь дважды. В последних сыгранных матчах оба клуба добились побед. «Сталевары» в Москве обыграли ЦСКА со счётом 4:2, а «Витязь» в Екатеринбурге в дополнительное время выиграл у «Автомобилиста» со счётом 4:3.

Также различается и турнирное положение команд. Клуб из Подольска на текущий момент имеет в своём активе 6 очков, при показателе 3 победы и 4 поражения, и находится на 7-м месте в Западной конференции, в то время как в активе магнитогорцев 6 побед в 7 играх и 4-е место на Востоке КХЛ. Отметим, что в случае победы над «Витязем» «Магнитка» по очкам сравняется с «Авангардом», «Автомобилистом» и «Ак Барсом», которые сейчас находятся в топ-3 Восточной конференции.

Встреча «Металлурга» против «Витязя» состоится сегодня, 24 сентября в Магнитогорске. Начало игры — 19:00 по местному времени.