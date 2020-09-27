«Металлург» проиграл «Авангарду» и потерпел второе поражение подряд

Магнитогорцы во второй раз за сентябрь не смогли забить омичам.

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«Металлург» во второй раз в сезоне уступил «Авангарду». Встреча, которая сегодня, 27 сентября, проходила в Балашихе, закончилась со счётом 2:0 в пользу омичей.



Первый период команды отыграли в быстром темпе, но без заброшенных шайб. Начало второй двадцатиминутки прошло под преимуществом магнитогорцев, однако забили омичи. Удаление Харри Песонена реализовал Корбэн Найт. Затем «Металлург» получил преимущество 5 на 3, но «сталевары» упустили контратаку «Авангарда», в итоге Сергею Плотникову пришлось совершить фол последне надежды, после которого судья назначил буллит. Исполнять штрафной бросок вышел Сергей Шумаков, но нападающий омичей не смог пробить Василия Кошечкина.

В третьем периоде «Металлург» пытался всячески забить гол в ворота «Авангарда», однако огорчить Эмиля Гарипова «сталевары» так и не смогли. В концовке встречи тренерский штаб магнитогорцев решил поменять вратаря на 6-го полевого игрока. В итоге закрепиться в зоне омичей «Магнитке» так и не удалось, а под занавес игры Сергей Шумаков забил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

Отметим, что игра между «Металлургом» и «Авангардом» стала второй за сентябрь. В обеих встречах магнитогорцы не забросили ни одной шайбы. Следующий матч команда Ильи Воробьёва также проведёт в гостях. Во вторник, 29 сентября, в Ярославле «Металлург» встретится с «Локомотивом». Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени.

«Авангард» (Омск) 2:0 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 1:0; 1:0)

Голы:

33:26. Корбэн Найт, «Авангард», 1:0

59:51, Сергей Шумаков, «Авангард», 2:0

Статистика матча: Броски: 58-70; Броски в створ: 29-34; Голы: 2-0; Вбрасывания: 38-20; Блокированные броски: 21-20; Силовые приемы: 10-12; Время в атаке: 12:34-16:09; Штраф: 10-14.

Лучшие моменты матча: