«Металлург» проиграл «Витязю» и потерпел второе поражение в сентябре

«Сталевары» уступили команде из Подольска со счётом 1:4.

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Магнитогорский «Металлург» на своём льду уступил подмосковному «Витязю». Игра между командами закончилась со счётом 4:1 в пользу хоккеистов из Подольска.



Первый период матча запомнился двумя голами гостей. На 2-й минуте встречи Евгений Артюхин впервые огорчил Юхо Олкинуору, а затем на 7-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». После этого в воротах «сталеваров» шайба побывала ещё один раз, но судьи отменили этот гол. В конце отрезка Максим Карпов получил удаление до конца игры за удар соперника клюшкой по лицу.

Вторая двадцатиминутка встречи прошла под диктовку магнитогорцев. Это вылилось в гол в ворота гостей. Сергей Плотников отдал пас на пятачок, шайба попала в конёк Юхо Ламмико и залетела в ворота. Тренерский штаб подмосковной команды взял просмотр момента, но судьи не увидели нарушения и засчитали гол.

Следующий гол в матче был заброшен уже в третьем периоде. Магнитогорцы проиграли вбрасывание в зоне атаки, Джастин Дэнфорт убежал в направлении Юхо Олкинуоры, бросил и в третий раз зажёг свет за воротами «Металлурга». В концовке встречи хоккеисты из Подольска довели разницу в счёте до трёх шайб, Юрий Паутов забил 4-й гол «Витязя»

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях. В воскресенье, 27 сентября, магнитогорцы в Балашихе сыграют против омского «Авангарда». Начало встречи — в 20:30 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 1:4 «Витязь» (Подольск) (0:2; 1:0; 0:2)

Голы:

2:47. Евгений Артюхин, «Витязь», 0:1

7:11. Джастин Дэнфорт, «Витязь», 0:2

25:42. Юхо Ламмико, «Металлург», 1:2

45:02. Джастин Дэнфорт, «Витязь», 1:3

55:59. Юрий Паутов, «Витязь», 1:4

Статистика матча: Броски: 61-63; Броски в створ: 29-39; Голы: 1-4; Вбрасывания: 28-36; Блокированные броски: 12-20; Силовые приемы: 20-17; Время в атаке: 11:31-11:45; Штраф: 29-20.

Голы и лучшие моменты встречи: