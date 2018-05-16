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/ 29-летний Антон Глинкин вернулся в «Трактор» после двухлетнего «перерыва»

29-летний Антон Глинкин вернулся в «Трактор» после двухлетнего «перерыва»

Воспитанник вернулся на родину после завоевания Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
сегодня в 16:06
  |  Хоккей

Сегодня челябинский хоккейный клуб «Трактор» сообщил очередные трансферные новости. Состав «черно-белых» вновь пополнил форвард Антон Глинкин. Болельщики хорошо знакомы с хоккеистом, 29-летний нападающий начинал свою карьеру в системе «Трактор». Глинкин выступал за «Трактор» в течение 9 лет, после чего в 2016 году решил попробовать себя в Казани.

Мы рады, что удалось достичь договоренности с Антоном Глинкиным, и он возвращается в Челябинск. В дополнительных представлениях этот хоккеист не нуждается — «Трактор» родная для него команда, все наши болельщики знают его как отличного игрока, позитивного и порядочного человека. — отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Отметим, что соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на 2 сезона.

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