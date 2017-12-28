/ Челябинцы стали более оптимистичны

Результаты исследования опубликовал Челябинский филиал РАНХиГС

Опрос горожан показывает — более половины челябинцев встречают наступающий год с хорошим настроением. В сравнении с 2016-м годом, оптимистично настроенных жителей стало больше на 15% от общего числа. Исследователи отмечают, что в этой группе респондентов преобладают горожане с уровнем доходов выше среднего.





Практически каждый третий опрошенный житель Челябинска ответил, что не испытывает ни особенного эмоционального подъема, ни негативных эмоций накануне нового года. Чаще всего так отвечали респонденты с уровнем доходов ниже среднего.

Число пессимистов уменьшилось. С плохим настроением в 2018-й год вступают менее 10% населения, большая часть из которых - мужчины старше 50 лет.

Как и всегда, ответы горожан чаще всего опосредованы социально-демографическими характеристиками и уровнем их материальной обеспеченности. Однако, многие из жителей нашего города, возможно, уверены, что самые тяжелые времена позади и им так хочется верить, что новый год станет новым пунктом отсчета. — отмечают исследователи.

В опросе приняли участие 700 респондентов старше 18 лет.

