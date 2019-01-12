/ Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над минским «Динамо»

«Сталевары» перевернули ход матча в третьем периоде.

Со счетом 4:3 в пользу «Металлурга» из Магнитогорска закончилась встреча команды с минским «Динамо». Для «Сталеваров» эта победа стала седьмой подряд.

Мы знали о силе Минска в последних играх, которые они сыграли с сильными соперниками. Там были хорошие результаты. В первом периоде мы не играли хорошо, мы начали матч с удаления. Во втором периоде улучшили, но получили такие неудачные голы. В третьем периоде команда дралась за победу и с небольшой удачей — выиграла. Только я удивлен и не знаю ответ на вопрос, почему наша команда меньше всех в КХЛ играет в большинстве. Не знаю почему. Есть ситуации, и были в прошлых играх. Не думаю, чтобы наши нападающие не лезли на ворота, не играли на пятаке, не играли на борту — они действуют активно. Но этот вопрос у меня уже несколько игр. Ищу ответ.

— сказал после игры наставник магнитогорцев Йозеф Яндач.

Первыми в матче забросили минчане. Отличился Евгений Лисовец. Затем «Металлург» усилиями Николая Кулемина вышел вперед, однако в концовке второго периода Андрей Костицын и Дэвид Бут сделали счет 2:3 в пользу «Динамо». Победу «Металлургу» в третьем периоде принесли легионеры. Сначала Михал Булирж сравнял счет игры, а за 2 минуты до конца Ииро Пакаринен забил победный гол, установив окончательный счет.

Следующий матч магнитогорцы проведут в воскресенье, 13 января, в гостях. Соперником команды Йозефа Яндача станет нижнекамский «Нефтехимик».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) 4:3 (1:1; 1:2; 2:0)

Голы:

2:24. Евгений Лисовец, «Динамо» Минск, 0:1

3:14. Николай Кулемин, «Металлург», 1:1

21:12. Николай Кулемин, «Металлург», 2:1

38:32. Андрей Костицын, «Металлург», 2:2

39:51. Дэвид Бут, «Динамо» Минск, 2:3

48:26. Михал Булирж, «Металлург», 3:3

58:15. Ииро Пакаринен, «Металлург», 4:3

Статистика матча: Броски: 62−54; Броски в створ: 32−28; Голы: 4−3; Вбрасывания: 32−25; Блокированные броски: 13−11; Силовые приемы: 8−9; Время в атаке: 14:34—08:53; Штраф: 4−6.

Нарезка голов и лучших моментов игры: