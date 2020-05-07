Никита Тертышный вернулся в «Трактор»

Новый контракт игрока с клубом рассчитан на один сезон.

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Нападающий Никита Тертышный вновь стал игроком челябинского «Трактора». Форвард, который является сыном главного тренера «Челмета» Алексея Тертышного, подписал с «чёрно-белыми» контракт на 1 сезон. При этом соглашение является двухсторонним, отметили в пресс-службе «Трактора».



Напомним, Никита Тертышный был обменян из «Челмета» в «Югру» из Ханты-Мансийска в январе этого года. Взамен фарм «Трактора» получил назад другого нападающего Владислава Кулиева, который также перешёл в «Югру» по ходу прошлого сезона. В 28 играх за «Челмет» Никита Тертышный набрал 15 очков, а будучи игроком ханты-мансийского клуба заработал 7 результативных баллов в «регулярке» и 5 — в плей-офф ВХЛ. Комментируя возвращение в систему «Трактора» форвард сказал, что планирует пробиваться в основной состав главной команды.

«Я вернулся обратно, надо попадать в основной состав „Трактора“ в этом году, но желающих очень много. Придётся серьёзно побороться за место в составе, и я готов это сделать. Тем более в Ханты-Мансийске дали большой толчок в карьере», — сказал Никита Тертышный.

Напомним, что за последние несколько дней челябинская команда заключила ряд сделок. Так, в «Трактор» вернулся голкипер Александр Судницин, из ХК «Сочи» на денежную компенсацию был обменян Вячеслав Лещенко. Кроме того, в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» к «чёрно-белым» присоединился защитник Станислав Гареев. В обратном направлении последовал голкипер Владислав Сухачев.