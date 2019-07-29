Нападающий системы «Трактора» стал отцом

Радостное событие произошло в минувшую субботу.

У нападающего системы «Трактора» Андрея Ерофеева и его жены Анжелы родился первенец. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила жена хоккеиста.





Сам молодой отец находится сейчас на предсезонных сборах в Мариборе, Словения, поэтому не может быть рядом с семьей.

«Спасибо большое жене за сына, я её очень сильно люблю! Жалко, что я сейчас далеко от них, в Мариборе. Такая у нас работа, это просто надо понимать. Но уже 4 августа смогу обнять своих любимых и начать наслаждаться отцовством. Буду стараться быть отличным папой», – передает слова Ерофеева пресс-служба ХК «Трактор».

Напомним, что Андрей Ерофеев, уроженец Нижнего Тагила, всю профессиональную карьеру провел в системе «Трактора». За челябинский хоккейный клуб он сыграл 27 матчей, в которых забил две шайбы.

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