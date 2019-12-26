Ник Бэйлен поедет на Матч Звезд КХЛ

Защитника «Трактора» выбрали представители Лиги.

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18 и 19 января 2020 года в Москве состоится традиционный Матч Звезд КХЛ. Выбор участников на это хоккейное шоу, как и всегда, проходил в три этапа.

«Первыми выбор делали болельщики в открытом голосовании: они определили по одному голкиперу, защитнику и нападающему в каждом дивизионе. Аналогичный выбор делали и аккредитованные представители СМИ. А последние 16 хоккеистов (по одному защитнику и три нападающих) были выбраны решением Лиги», — сообщили в КХЛ.

Также все команды будут усилены игроками Кубка вызова МХЛ. Он состоится 12 января.

Представители КХЛ выбрали игроком в дивизион Харламова, в котором играет «Трактор», защитника «черно-белых» Ника Бэйлена. В этом сезоне хоккеист провел 16 встреч, в которых набрал 11 очков, забив 6 шайб и отдав 5 результативных передач. Отметим также, что игрок обороны полтора месяца провел в «лазарете». И после выздоровления набирает очки почти в каждом матче.

К слову, Ник Бэйлен уже принимал участие в Матче Звезд КХЛ в 2015 году в Сочи, тогда он представлял минское «Динамо», его в стартовую пятерку выбрали зрители.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для нового шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь:.