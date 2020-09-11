Валерий Ничушкин попал в топ-10 лучших нападающих оборонительного плана НХЛ

В первую тридцатку вошли ещё 2 южноуральца.

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Сразу три хоккеиста НХЛ из Челябинской области попали в список 30 лучших нападающих оборонительного плана. Выше всех, на 8-м месте расположился воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин, на 16-м месте — коркинец Артемий Панарин, а топ-30 замкнул магнитогорец Евгений Малкин.



Список был составлен членами ассоциации пишущих журналистов во время голосования, которое прошло ещё до возобновления сезона в НХЛ. Каждый из них должен был назвать по 5 кандидатов, а баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1. Победителем и хоккеистом, получившим «Селке Трофи» или приз лучшему форварду оборонительного плана, в итоге стал игрок «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, набравший 1 424 балла при 117 первых местах. На втором месте — Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», замкнул тройку лучших Райан О’Райлли из «Сент-Луиса», который в прошлом году стал обладателем награды.

«Поздравляем Шона Кутюрье из „Филадельфии Флайерз“ с победой в голосовании „Селке Трофи“ в сезоне 2019-2020»,— написали в «Твиттере» представители ассоциации пишущих журналистов.

Отметим, что все три южноуральца принимали участие в возобновлённом плей-офф НХЛ, но уже закончили выступления. «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина вылетели из розыгрыша трофея на стадии квалификации, а «Колорадо Эваленш», цвета которых защищает Валерий Ничушкин, дошли до полуфинала Западной конференции, где проиграли «Даллас Старз». Отметим, что в воротах последних играет воспитанник «Металлурга» Антон Худобин.