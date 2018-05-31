/ Валерий Ничушкин хочет вернуться в клуб НХЛ после двух сезонов в ЦСКА

Нападающего может подписать «Даллас Старз».

Воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин готовится вернуться в Национальную хоккейную лигу. Об этом рассказал хоккейный агент. Форвард провел два сезона в московском ЦСКА, там его контракт истек. До этого, с 2013 по 2016 годы, Ничушкин выступал за клуб НХЛ «Даллас Старз».

Валерий Ничушкин очень хочет вернуться в НХЛ. «Даллас» же хочет его вернуть, мы надеемся, что контракт будет подписан в ближайшее время. — передает ТАСС слова агента хоккеиста Марка Гандлера.

За сезон 2017/2018 форвард сыграл 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ. На счету Валерия Ничушкина 27 (16+11) очков. За 19 матчей в плей-офф нападающий записал на свой счет 9 (3+6) очков.