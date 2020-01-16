«Нефтехимик» — «Трактор». Текстовая трансляция встречи

Смогут ли челябинцы вновь набрать нужные и важные очки себе в копилку?

1:0



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

— УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №7 Степан Захарчук, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

— Основин отлично перехватил шайбу из-за ворот «Нефтехимика», Седлак был на добивании, но не справился Лукаш.

— Щелчок челябинцев от синей линии — справляется Барулин.

9 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

— Но сумели игроки «Нефтехимика» выбросить шайбу из своей зоны.

— Томаш Гика не попадает в пустой угол! Но прессингуют челябинцы.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №40 Арсен Хисамутдинов, подножка, 2 мин.



По техническим причинам КХЛ отсутствует тайминг игры. Мы будем вам рассказывать о встрече без описания времени.

3 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

3 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Нефтехимик» №42 Райан Мерфи (№21 Мэтт Уайт, №24 Павел Порядин)

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №96 Никита Комаров, удар коленом, 2 мин.

2 мин — Отличный момент у Авцина! Совершил бросок в ближний угол нижнекамцев. Но неудачно.

1 мин — Артем Михеев почти добрался до ворот Барулина, но голкипер быстро отбросил шайбу.

1 мин — Вбрасывание за челябинцами. Игра быстро перешла в зону «Нефтехимика», но нижнекамцы быстро выбросили шайбу.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Составы команд на сегодняшнюю игру:









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на матче КХЛ, который проходит в Нижнекамске. На льду встречаются «Нефтехимик» и «Трактор».

Недолго челябинцы побыли на 11-ом месте турнирной таблицы. Ближайшие соседи «черно-белых» — «Амур» — дошли до серии буллитов в игре против «Сибири». Тем самым, вырвав одно очко и вновь сместить «Трактор» на «дно».

Смогут ли подопечные Владимира Юрзинова вновь подняться вверх? Давайте узнаем вместе!

Начало в 21:00