«Это были эмоции»: Вячеслав Основин прокомментировал своё знаменитое флеш-интервью

Он рассказал это корреспонденту «Свободного льда».

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Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин в интервью Константину Устьянцеву в программе «Свободный лёд» рассказал, в каком режиме команда готовилась к решающему отрезку в регулярном чемпионате, а также прокомментировал интервью в микст-зоне в Новосибирске, которое стало мемом. Напомним, Вячеслав во время ответа на вопрос относительно игры, несколько раз эмоционально высказался с употреблением ненормативной лексики.

Форвард хоккейного клуба признался, что тогда его захватили эмоции.

«Это были самые настоящие эмоции, которые испытывает хоккеист. В данном случае — это я», — поделился Вячеслав Основин.

Также, по словам Вячеслава, к заключительным матчам команда готовилась в штатном режиме. Задача на эту часть регулярного чемпионата — постараться набрать как можно больше очков.

«Конкретно установок никаких в данный момент не было. Просто готовимся, отрабатываем на тренировках разные тактические моменты. Держим больше шайбу, стараемся задержаться в чужой зоне, чтобы у нас не было лишних перемещений. Нужно держать шайбу и создавать моменты — на это делается акцент. Что касается формата тренировок: утром сбор, небольшая разминка в зале, час на льду, час в зале. Получается зал-лёд каждый день», — рассказал игрок.

Помимо этого нападающий отметил, что ему приятно вновь оказаться в родной команде, и городе, в котором он родился и вырос.

«Я рад оказаться в „Тракторе“, рад вернуться в тот город, где я получил возможность играть в хоккей. Поэтому эмоции от этого только самые положительные, самые крутые. Мне нравится этот город, эта команда, и я буду делать всё, чтобы помочь ей», — заявил Вячеслав Основин.

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