Известны даты мемориала Ромазана-2019

С 22 по 25 августа в Магнитогорске пройдет традиционный хоккейный турнир.

В 2019 году традиционный хоккейный предсезонный турнир «Мемориал имени Ромазана» пройдет с 22 по 25 августа в Магнитогорске. Данное соревнование проводится каждый год в конце августа и посвящен памяти директора магнитогорского металлургического комбината Ивана Харитоновича Ромазана.

Встречи проходят как однокруговой турнир, каждая команды играют друг с другом по одному матчу и распределяют места в турнирной таблице в зависимости от набранных очков.

В этом году участниками соревнований являются магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Отметим, что мемориал Ромазана проводится с 1992 года, а до 2000 года турнир являлся международным – каждый год приглашался один иностранный хоккейный клуб. За всю историю турнира магнитогорский «Металлург» становился победителем 14 раз, по три раза главный трофей выигрывали ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев», по два раза московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» и по одному разу екатеринбургский «Автомобилист», омский «Авангард» и китайский «Куньлунь Ред Стар».