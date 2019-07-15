«Золотой голос» России приедет на Южный Урал

Николай Басков выступит в Пласте.

Пластовский муниципальный район 20 июля будет отмечать свое 15-летие. День района и День металлурга отмечается в Пласте в один день.



Мероприятия уже стали традиционными, а в этом году празднование началось с 11 июля: центральная библиотека и районный музей подготовили познавательно-игровые программы и краеведческие викторины для школьников и воспитанников детских садов.



Программа обещает быть насыщенной и разнообразной: с самого утра пластовчан и гостей района будет ждать выставка Гильдии художников Южного Урала в районном музее.

В Центре города на стадионе «Труд» развернутся главные гуляния «Славься, мой край золотой», а в 15:00 начнется концерт сельских поселений района «Радость — жить на родной земле». В это же время будет работать ярмарочное подворье, фотозона и различные выставки. Здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Человек года» Пластовского района.



В 16:00 стартует яркое шествие коллективов предприятий и учреждений района. Вечером жителей и гостей района ждут незабываемые события, среди которых грандиозное шоу с участием звезд российской эстрады — Николая Баскова, Олега Митяева и Дениса Клявера, а также выступление музыкальной кавер-группы «Макинтош».



Завершит праздничную программу в 22:00 шоу дронов.

