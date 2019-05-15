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/ Нападающий Дмитрий Буйницкий рассказал подробности о переходе в «Металлург»

Нападающий Дмитрий Буйницкий рассказал подробности о переходе в «Металлург»

По словам игрока, ему предлагали контракт 4 клуба.
вчера в 16:47
  |  Хоккей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий рассказал о деталях перехода в магнитогорскую команду. По словам белорусского форварда, ему предлагали контракт 4 клуба КХЛ, одним из которых было родное минское «Динамо», но игрок вместе со своим агентом решил выбрать именно «сталеваров».

Мне только 22 года, нужно развиваться, расти. С этой точки зрения «Металлург» с его традициями и амбициями — идеальный вариант. Что касается Белоруссии, то ее национальная команда всегда может на меня рассчитывать. Честно говоря, знаком только с вратарем Ильей Самсоновым, воспитанником «Магнитки» и моим ровесником, с которым не раз пересекались по молодежным сборным. Знаю, что сейчас Самсонов пробует свои силы за океаном, в АХЛ. Также пообщался с административным штабом, и с тренерским. Главный тренер клуба Йозеф Яндач рассказал о команде, о тех требованиях, которые предъявляются к игрокам, о подготовке к первому сбору. — цитирует Дмитрия Буйницкого пресс-служба «Металлурга».

Также форвард отметил, что, на его взгляд, магнитогорская команда показывает самый зрелищный хоккей во всей КХЛ. По словам Дмитрия Буйницкого, смотря игры «Металлурга» как болельщик, он никогда не оставался разочарованным.

В этой команде играют очень мастеровитые хоккеисты, например, лучший снайпер в истории КХЛ Сергей Мозякин и Николай Кулемин. Хочется брать пример с игроков клуба — и расти. — сказал Дмитрий Буйницкий.

Напомним, что белорусский нападающий стал игроком «Металлурга» в этом межсезонье. Трехлетнее соглашение с нападающим было подписано 8 мая. В прошедшем сезоне Дмитрий Буйницкий защищал цвета минского «Динамо», и в 36 играх набрал 13 очков.

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