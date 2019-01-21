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/ Виталий Кравцов о Матче Звезд КХЛ: «Я старался сделать что-то красивое, чтобы порадовать болельщиков»

Виталий Кравцов о Матче Звезд КХЛ: «Я старался сделать что-то красивое, чтобы порадовать болельщиков»

Форвард «Трактора» подвел итоги звездного уик-энда в Казани.
сегодня в 13:27
  |  Хоккей

В минувшие выходные в Казани завершилась неделя звезд хоккея. Кульминацией масштабного праздника стали мастер-шоу и мини-турнир команд дивизионов КХЛ. Цвета команды дивизиона Харламова защищал молодой форвард «Трактора» Виталий Кравцов, для которого этот звездный уик-энд стал первым.

Сам нападающий признался, что испытывает удовольствие от присутствия на таком событии. При этом Виталий Кравцов говорит, что не думал о результате во время мастер-шоу.

Прикольно находится на таком мероприятии, участвовать в конкурсах. Болельщики хорошо поддерживают хоккеистов, вокруг весело и необычно. Также приобрел новые знакомства. Надеюсь, что доставили удовольствие всем, кто смотрел шоу. Просто расслабились, старались получать удовольствие и веселить болельщиков. О результате вряд ли кто-то из ребят вообще думал. — сказал Виталий Кравцов.

Уже по итогам самого Матча Звезд Виталий Кравцов рассказал, что в первую очередь старался порадовать болельщиков и не думал о забитых голах.

Даже забивать не хотелось, хотелось создавать красоту. Где-то получилось, где-то нет, но забил я совсем в иной ситуации. Почему мне эту шайбу протягивали партнеры? Просто смеялись, шутили. Мне было приятно поработать с нашим тренерским штабом, с ребятами. Возможно, что такое событие и вовсе лишь один раз в жизни бывает. Очень приятно, что я тут. —  рассказал форвард «Трактора».

Подвела итоги мини-турнира и телеведущая Дарья Миронова. Девушка, тренировавшая в тандеме с Зинэтулой Билялетдиновым команду дивизиона Харламова, оценила выступление нападающего «Трактора». По словам Дарьи Мироновой, Виталий Кравцов с самого начала обещал тренерам бронзовую медаль.

Говорил, что, мол, я — бронзовый чемпион МЧМ. Это все было заранее продумано. Лично он берег себя до этого мини-финала. Согласитесь, что наша игра за бронзу была скрытым финалом. У нас все получилось! Как работалось с Зинэтулой Билялетдиновым? Он — обалденный! Моя жизнь больше не будет прежней. — сказала Дарья Миронова.

Напомним, Матч звезд КХЛ, который проходит в рамках недели звезд хоккея, и является ее кульминацией, состоялся вчера, 20 января, в Казани. В рамках хоккейного праздника прошел мини-турнир с участием команд 4-х дивизионов: Харламова, Тарасова, Боброва и Чернышева. Победу во всем турнире одержала сборная Чернышева, тогда как сборная Харламова, в которой кроме Виталия Кравцова участвовали Виктор Антипин и Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга», заняла третье место.

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