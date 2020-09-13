Сергей Мозякин сыграет против «Торпедо»

Лидер «Металлурга» выйдет на лёд впервые в сезоне.

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Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин примет участие в сегодняшнем матче «Магнитки» против «Торпедо». Лидер магнитогорцев впервые выйдет на лёд в новом сезоне.



Об участии Сергея Мозякина в игре стало известно после публикации состава магнитогорцев на матч. Форвард заявлен левым крайним нападающим третьего звена. Вместе с ним на лёд будут выходить Андрей Нестрашил и Богдан Потехин. Также отметим, что к Сергею Мозякину вернулась капитанская нашивка. В предыдущих играх с литерой «C» выступал форвард Сергей Плотников. Также отметим дебют за основную команду Вадима Антипина в качестве седьмого защитника. В матче с «Торпедо» не примут участие молодые игроки «сталеваров» Юрий Платонов, Архип Неколенко и Илья Николаев.





Напомним, последний раз Сергей Мозякин выходил на лёд в текущем межсезонье, во время Мемориала Ивана Ромазана. Затем, по словам тренерского штаба «Магнитки», 37-летний нападающий получил повреждение. Капитан магнитогорцев не принимал участие в Кубке Чемпионов в Казани и в первых 4 играх команды в новом сезоне. Отметим, что в это же время из строя «Металлурга» выбыл другой форвард — Николай Кулёмин, которого нет в заявке на матч с нижегородцами.

Игра «Металлурга» против «Торпедо» пройдёт сегодня, 13 сентября, в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 по местному времени.