«Металлург» потерпел первое поражение в новом сезоне

«Сталевары» пропустили четыре безответные шайбы от «Авангарда».

Послушать 00:00

Первое поражение в новом сезоне КХ потерпел магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва уступила «Авангарду» из Омска в матче, который состоялся сегодня, 11 сентября. Встреча принципиальных соперников закончилась со счётом 0:4 в пользу «ястребов»



Встречу в воротах «Металлурга» начинал финский вратарь Юхо Олкинуора. Его на 5-й минуте первого периода огорчил Сергей Толчинский. После в одном из моментов это почти удалось сделать Денису Зернову, но вратарь совершил умопомрачительный сейв, в шпагате вытащив шайбу ловушкой с линии ворот. Во втором периоде «Металлург» пропустил ещё два гола, за 33 секунды отличились Денис Зернов и Оливер Каски. После этого место Юхи Олкинуоры в воротах занял Василий Кошечкин.

«Магнитка» имела несколько возможностей забить на протяжении всего матча, но реализовать их не смогла. В самой концовке игры омичи отправили шайбу и за спину Василию Кошечкину. Дубль оформил Сергей Толчинский.

Следующий матч магнитогорцы вновь проведут на своей площадке. Игра станет последней в масштабной домашней серии «Металлурга». В гости к «сталеварам» приедет нижегородское «Торпедо». Матч состоится в воскресенье, 13 сентября, в 15:00 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 0:4 «Авангард» (Омск) (0:1; 0:2; 0:1)

Голы:

5:37. Сергей Толчинский, «Авангард», 0:1

27:07. Денис Зернов, «Авангард», 0:2

27:40. Оливер Каски, «Авангард», 0:3

58:40. Сергей Толчинский, «Авангард», 0:4

Статистика матча: броски: 63-61; броски в створ: 25-34; голы: 0-4; вбрасывания: 19-33; блокированные броски: 12-24; силовые приемы: 23-19; время в атаке: 12:24-10:26; штраф: 12-8.