«Металлург» продолжит домашнюю серию игрой против «Авангарда»

Обе команды пока не знают поражений в текущем чемпионате.

Послушать 00:00

За экватор перевалила первая домашняя серия матчей магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне КХЛ. «Сталевары» сегодня, 11 сентября, проведут матч против одного из принципиальных соперников — омского «Авангарда».



История встреч магнитогорцев и омичей насчитывает множество матчей во времена российской Суперлиги. Именно тогда игры «Металлурга» против «Авангарда» приобрели статус принципиальных. В КХЛ клубы встречались между собой 42 раза и выиграли друг у друга по 21 встрече. Последний раз «сталевары» и «ястребы» пересекались в очном противостоянии 3 февраля этого года. Та встреча закончилась победой «Металлурга» в овертайме со счётом 3:2.

Обе команды на данный момент идут без поражений в текущем чемпионате КХЛ и занимают лидирующие строчки в таблице Восточной конференции. Свои прошлые матчи «Магнитка» и «Авангард» провели против одного и того же соперника — хабаровского «Амура». 7 сентября омичи разгромили «тигров» со счётом 8:2, а 9 сентября «Металлург» добился победы со счётом 3:1.

Матч магнитогорцев и омичей состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет медиахолдинг ОТВ. На сайте 1obl. tv и на одноименном телеканале будет доступна трансляция встречи.