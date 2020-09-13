«Металлург» сыграет против «Торпедо» в Магнитогорске

Магнитогорцы проведут последний матч в первой домашней серии.

Послушать 00:00

Завершает первую домашнюю серию сезона магнитогорский «Металлург». В её рамках сегодня, 13 сентября, команда Ильи Воробьёва сыграет с нижегородским «Торпедо».



Оба клуба в текущем чемпионате КХЛ провели по 4 встречи. На счету «сталеваров» 3 победы при 1 поражении, тогда как у нижегородцев этот показатель ровный — 2-2. Последние матчи при этом команды закончили по-разному: «Магнитка» уступила «Авангарду» 0:4, а вот «Торпедовцы» по буллитам обыграли «Автомобилист» со счётом 4:3.

Последний раз между собой «Металлург» и «Торпедо» встречались 24 января этого года, та игра закончилась победой магнитогорцев 3:1. Всего в рамках КХЛ команды противостояли друг другу 28 раз, 20 раз сильнее оказывались «сталевары». По словам главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва, «Торпедо» образца этого сезона играет в атакующий хоккей.

«Очень быстра команда, которая играет от атаки и очень быстро переходит из обороны в атаку»,— дал краткую характеристику соперника Илья Воробьёв.

Встреча «Металлурга» и «Торпедо» состоится сегодня, 13 сентября, в Магнитогорске, на арене «Металлург». Начало игры — 17:00 по местному времени.