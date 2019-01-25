/ Сергей Мозякин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером казанского «Ак Барса»

Прославленный форвард вспомнил выражение, которое стало крылатым среди любителей хоккея.

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером казанского «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым. По версии СМИ, общение между хоккеистом и тренером сошло на нет после Олимпиады в Сочи.

Мы никогда с ним не ссорились и не ругались. Ту фразу Зинэтула Хайдярович сказал журналистам, а не мне. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях и по-прежнему общаемся. Для меня в этом не было ничего нового. Билялетдинов не единственный тренер, который не брал меня на Олимпиаду. И не надо на этом зацикливаться. — сказал Сергей Мозякин.

Напомним, после поражения в четвертьфинале хоккейного турнира от сборной Финляндии на домашней Олимпиаде в 2014 году на вопрос журналистов о неприглашении в состав хоккейной сборной Сергея Мозякина Зинэтула Билялетдинов ответил фразой «Он до ворот бы не доехал на Олимпиаде».

С тех пор это выражение стало крылатым среди болельщиков. На голы и рекорды Сергея Мозякина они утверждают, что форвард регулярно «доезжает до ворот»