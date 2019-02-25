/ Сергей Мозякин возглавил список самых дорогих игроков КХЛ

Информацию о зарплатах хоккеистов привел «Спорт-Экспресс».

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной Хоккейной Лиги по версии портала «Спорт-Экспресс». Еще два игрока «Магнитки» попали в топ-10 рейтинга.

Всего в список было включено 53 хоккеиста. Все они, по информации портала, зарабатывают как минимум 70 миллионов рублей, или чуть менее 1,1 миллиона долларов. Сам подсчет велся только по размеру зарплаты игроков без учета каких-либо бонусов.

После отъезда в НХЛ Ильи Ковальчука, окончания прошлого контракта Павла Дацюка и ухода из СКА Вячеслава Войнова, который пока так и не получил разрешение выступать в заокеанской лиге, в КХЛ не осталось хоккеистов, оклад которых составляет 200 и более миллионов рублей. Правда, с учетом бонусов некоторые игроки эту планку могут превзойти: так, у лидера рейтинга Сергея Мозякина базовая часть зарплаты — 180 миллионов, а дополнительная — около 60. Форвард «Магнитки» немного обгоняет Павла Дацюка (170 миллионов) и партнера по «Металлургу» Николая Кулемина (165). Чуть ниже — сильнейший легионер КХЛ последних лет и лидер «Автомобилиста» Найджел Доус, ветеран-защитник из «Ак Барса» Андрей Марков и звезда «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Зарплата этой троицы — по 150 миллионов рублей в год.— пишет обозреватель «Спорт-Экспресс» Павел Климовицкий.

Кроме того, в топ-10 рейтинга с зарплатой в 125 миллионов рублей попал другой игрок «Металлурга» — защитник Виктор Антипин. На 13 месте списка расположился вратарь магнитогорской команды Василий Кошечкин. Отметим, что в списке 53 игроков нет хоккеистов из «Трактора», а всего в рейтинге представлены игроки 10 клубов КХЛ: 14 игроков из СКА, 11 представителей ЦСКА, по 5 хоккеистов «Ак Барса» и московского «Динамо», 4 игрока «Магнитки» и «Локомотива», по 2 представителя «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» и 1 игрок «Спартака».