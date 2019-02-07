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/ Виталий Давыдов: «Мозякин — единственный неприкасаемый хоккеист в КХЛ»

Виталий Давыдов: «Мозякин — единственный неприкасаемый хоккеист в КХЛ»

По словам легендарного защитника, сборной России не обойтись без капитана «Металлурга» на ЧМ.
сегодня в 17:59
  |  Хоккей

Известный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о составе сборной России на Шведские игры. По словам именитого спортсмена, подбор игроков, которые будут защищать интересы страны, ему понравился.

Может быть, жду не столько побед нашей экспериментальной сборной, сколько ярких эпизодов в исполнении многочисленных новичков команды, их огромного желания проявить себя на национальном уровне, сделать заявку на попадание в Братиславу на главный турнир года — Чемпионат мира. — отметил Виталий Давыдов.

Также бывший защитник назвал имена игроков, за которыми будет следить с особым интересом. Их всего двое: Вадим Шипачев и Антон Бурдасов. По словам Виталия Давыдова, сейчас для этих хоккеистов наступил определяющий момент, когда необходимо перезапустить карьеры на уровне сборных.

Упомянул Виталий Давыдов и Сергея Мозякина. По словам прославленного игрока, капитану «Металлурга» не нужен вызов в экспериментальный состав. Лучшим для Сергея Мозякина, по мнению эксперта, будет отдохнуть перед более важными стартами.

Считаю, что с точки зрения перспектив на чемпионат мира капитан «Магнитки» сегодня, наверное, единственный неприкасаемый хоккеист КХЛ, без которого в Братиславе не обойтись. Все-таки нужно понимать, что там нас ждет турнир высшего уровня, ни в какое сравнение с Евротуром он не пойдет. И Мозякин, как и ведущие наши энхаэловцы, этот уровень будет гарантированно держать. — сказал Виталий Давыдов.

Напомним, Шведские игры начнутся для сборной России сегодня, 7 февраля. «Красная машина» проведет вынесенный матч в Ярославле против сборной Финляндии. Также в рамках турнира россияне сыграют с командами Швеции и Чехии.

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