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/ Девять шайб на двоих в очном противостоянии забросили «Металлург» и «Автомобилист»

Девять шайб на двоих в очном противостоянии забросили «Металлург» и «Автомобилист»

Игра закончилась победой магнитогорской команды.
сегодня в 11:40
  |  Хоккей

Со счетом 6:3 в пользу магнитогорского «Металлурга» закончился матч против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра состоялась вчера, 26 января, в Магнитогорске.

Команда Йозефа Яндача усилиями Денниса Расмуссена первая открыла счет в игре, однако затем гостям удалось забить дважды. Отличились Найджел Доус и Денис Казионов.

Переломный момент в игре случился во втором периоде. После попадания шайбы в грудь недомогание почувствовал основной вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж. Чешского легионера заменил Владимир Сохатский. «Магнитка» воспользовалась шансом: сначала Максим Матушкин сравнял счет, а затем Сергей Мозякин вновь вывел хозяев вперед.

В самом начале третьего периода Евгений Тимкин воспользовался оплошностью Владимира Сохатского и увеличил отрыв магнитогорцев до двух шайб. «Автомобилист» отыгрался, благодаря голу Стефана Да Косты. За 2 минуты до конца при счете 4:3 екатеринбуржцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли забить сами и получили гол в пустые ворота, который забил Ииро Пакаринен. Точку в игре за 20 секунд до ее конца поставил Евгений Тимкин.

Итоги игры подвели главные тренеры команд. Наставник «Металлурга» Йозеф Яндач отметил, что тяжелым моментом для команды стали две пропущенные подряд шайбы.

Во втором периоде улучшили игру, играли очень эффективно. С моментов, с которых можно было забить — мы забили. Использовали эти моменты, поэтому и выиграли. Екатеринбург — одна из самых лучших команд, которая здесь играла. — сказал Йозеф Яндач.

А вот главный тренер «Автомобилиста» посетовал на тяжелый для его коллектива календарь. По мнение наставника, именно по этой причине екатеринбуржцы долго входили в игру.

Потом все же поймали нить матча, играли неплохо, в принципе и команду мне упрекнуть не в чем. Самоотдача была на хорошем уровне, соперник мастеровитый, за наши ошибки он быстренько наказал. К команде претензий по самоотдаче нет — парни бились до конца. — отметил Андрей Мартемьянов.

Эта победа стала для «Металлурга» второй подряд над уральской командой. 24 января «сталевары» со счетом 2:0 обыграли «Трактор». Следующий матч магнитогорский коллектив так же проведет на домашнем льду. Во вторник, 29 января, в гости к «Металлургу» приедет СКА из Санкт-Петербурга.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 6:3

Голы:

3:26. Деннис Расмуссен, «Металлург», 1:0

16:20. Найджел Доус, «Автомобилист», 1:1

16:41. Денис Казионов, «Автомобилист», 1:2

31:14. Максим Матушкин, «Металлург», 2:2

38:07. Сергей Мозякин, «Металлург», 3:2

42:32. Евгений Тимкин, «Металлург», 4:2

55:43. Стефан Да Коста, «Автомобилист», 4:3

58:56. Ииро Пакаринен, «Металлург», 5:3

59:40. Евгений Тимкин, «Металлург», 6:3

Нарезка лучших моментов игры:

Статистика матча: Броски: 58−70; Броски в створ: 31−42; Голы: 6−3; Вбрасывания: 31−26; Блокированные броски: 13−11; Силовые приемы: 14−20; Время в атаке: 11:56—10:46; Штраф: 6−8.

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