/ Чешский легионер пополнил состав «Трактора»

Лукаш Седлак должен стать одним из лидеров команды.

О новом контракте сообщило руководство хоккейного клуба «Трактор». «Черно-белые» подписали чешского легионера Лукаша Седлака. Форвард останется в команде на два сезона.

Долго и кропотливо искали игрока на легионерскую позицию. Иностранцы должны быть не просто частью команды, а её лидерами. Именно с таким прицелом мы подписали двухлетний контракт с нападающим Лукашом Седлаком. За его плечами опыт игры в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». Желаем Лукашу ярко проявить себя в «Тракторе» на радость болельщикам. — прокомментировал контракт директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

В сезоне 2018/2019 Лукаш Седлак провел 47 матчей, забросив 4 шайбы и выполнил две результативные передачи.

Напомним, что в ХК «Трактор» остается свободной одна легионерская позиция.