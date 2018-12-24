/ Российская «молодежка» обыграла Швейцарию в товарищеском матче

Дублем отметился Григорий Денисенко, три очка набрал Клим Костин.

Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 4:1 в последнем перед началом молодежного чемпионата мира товарищеском матче.

Главной звездой игры стал форвард Клим Костин, который не только забил гол, но и отдал две результативные передачи. Помимо Костина дважды сумел отличиться Григорий Денисенко и Даниил Журавлев. На 4 гола россиян швейцарцы ответили шайбой Рамона Таннера.

В игре также принимали участие игроки из Южного Урала Виталий Кравцов и Савелий Ольшанский, но они не набрали очков в этой встрече. Отметим, что форвард «Трактора» играл с нашивкой ассистента капитана, которым в этом матче был его партнер по звену Клим Костин.

Победу своей команды прокомментировал главный тренер россиян Валерий Брагин. По словам специалиста, команда потеряла концентрацию лишь раз, когда повела 3:0, но затем игроки смогли вновь собраться.

В целом игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это даёт повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять. Что касается окончательного состава, то после матча ещё раз всё обсудим, проанализируем. Сам состав определён, рассуждаем только по одной позиции. — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, молодежный чемпионат мира стартует уже в эту среду, 26 декабря. Сборная России играет в группе с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. Первый матч российская «молодежка» проведет против команды Дании в ночь на пятницу, в 2 часа ночи по челябинскому времени.