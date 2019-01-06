/ Виталий Кравцов стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России

В матче за третье место наша «молодежка» обыграла Швейцарию.

Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером завершившегося чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина в матче за третье место переиграли сборную Швейцарии со счетом 5:2.



У Россиян хет-триком отметился нападающий Кирилл Слепец, по одному голу забили Клим Костин и Никита Шашков. В составе швейцарской команды отличились Валентин Нюссбаумер и Янник Брюшвайле.

Каждый в этой раздевалке хотел вложиться в команду. Все бились, старались. Как говорил Лёша Кручинин, чтобы выиграть турнир, надо всегда выиграть последнюю игру. Мы могли добиться большего, но что есть, то есть. Если ты ошибся, то все 20 человек готовы были за тебя отработать, ложились под шайбу. Мы стали как одна семья, грустно будет вспоминать об этом всём. Никогда мы в жизни больше не встретимся в таком составе. Швейцарцы тоже хотели выиграть — матч за медали никто просто так тебе не отдаст.

— сказал Виталий Кравцов.

За сборную России выступал форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов. На счету игрока 6 результативных баллов в 7 играх турнира, при общем показателе полезности «+4». После победной игры Виталий Кравцов отметил, что старался играть на команду, не зацикливаясь на собственных действиях.

Прокомментировал победу над швейцарцами и главный тренер «молодежки» Валерий Брагин. По словам наставника, этот матч был важен в психологическом плане.

План на игру сработал. Неплохо провели весь турнир, одну игру не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями. Игра Слепца? Очень полезная роль у него была, вся сдерживающая линия здорово сработала, звено, которое играло меньшинство. Те роли, которые были распределены, хоккеисты выполнили неплохо. Самым главным было объединить этот созыв. Я думаю, что это получилось. - отметил Валерий Брагин.

Эта «бронза» стала для россиян уже шестой за последние 12 лет. С 2008 года российская «молодежка» завоевала 3 серебряные медали, а в 2011 году хоккеисты Валерия Брагина стали чемпионами мира. В составе той команды присутствовали два воспитанника «Трактора», Евгений Кузнецов и Антон Бурдасов, а также уроженец Коркино Артемий Панарин.

В финальном матче молодежного чемпионата мира сборная Финляндии в упорном противостоянии оказалась сильнее сборной США. Матч закончился со счетом 3:2, а победу «Суоми» на последней минуте встречи принес 17-летний нападающий Каапо Какко.