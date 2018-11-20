/ Гол Евгения Дадонова помог «Флориде» обыграть «Оттаву»

Челябинец забросил 9-ю шайбу в сезоне.

Нападающий команды НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отличился заброшенной шайбой в матче южной команды против «Оттава Сенаторз». Челябинец забил так называемый гол «в раздевалку», то есть отправил шайбу на последних секундах периода.

Счетчик матча зафиксировал всего 0.3 секунды, когда Евгений Дадонов одной рукой отправил шайбу за спину вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона. К тому моменту «Пантеры» уже вели в счете 3:1.

Отметим, что данный матч стал самым результативным в текущем игровом дне НХЛ. Команды забросили на двоих 12 шайб. Сама игра закончилась со счетом 7:5 в пользу «Флориды».

Евгений Дадонов провел на льду 15 минут и 7 секунд, и отметился единственным броском по воротам, который и стал результативным. Всего в этом сезоне 29-летний челябинец провел 18 игр, и набрал 19 очков по системе «гол + пас» при нулевом показателе полезности.