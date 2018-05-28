/ «Металлург» обменял троих игроков на денежную компенсацию

Хоккеисты перешли в хабаровский клуб «Амур».

Очередные трансферные появились из магнитогорского хоккейного клуба. Стан «сталеваров» покинуло трое хоккеистов — два форварда и защитник. В обмен команда получила денежную компенсацию, сумма которой не разглашается.

Хоккейный клуб «Металлург» и хабаровский «Амур» произвели обмен, в результате которого три игрока — нападающий Артем Железков, нападающий Илья Берестенников и защитник Марк Янчевский — отправились в стан дальневосточной команды. «Металлург» получил денежную компенсацию. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, ранее стало известно имя нового тренера магнитогорского клуба. Им стал чешский специалист Йозеф Яндач. На данный момент наставник является действующим главным тренером сборной Чехии.