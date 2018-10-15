/ Бывший вратарь «Трактора» может вернуться в команду

Андрей Мезин, возможно, станет тренером вратарей челябинцев.

Уроженец Челябинска и известный в прошлом вратарь Андрей Мезин может войти в тренерский штаб «Трактора». О возможном назначении бывшего игрока написал сразу ряд спортивных изданий, таких как «Чемпионат», Sports.ru и Allhockey.ru. При этом в пресс-службе «Трактора» информацию о назначении спортсмена пока никак не прокомментировали.

Отметим, Андрей Мезин является уроженцем Челябинска, однако имеет белорусское гражданство. В составе «Трактора» он становился серебряным призером КХЛ сезона 2012−2013. Также спортсмен становился дважды бронзовым призмером в составе магнитогорского «Металлурга».

Отметим, сейчас должность тренера голкиперов в челябинской команде занимает Константин Штраков.