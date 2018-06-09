/ Хоккеисты челябинского «Трактора» рассказали о подготовке к сезону

В клубе представили планы на лето.

Челябинский «Трактор» рассказал о планах после выхода из отпуска. Межсезонная подготовка начнется у спортсменов через месяц. Хоккеисты в обновленном составе будут сыгрываться на двух домашних турнирах.

«Трактор» выйдет из отпуска 13 июля, после чего проведет сбор в финском Паюлахти, за которым последуют домашний турнир на призы Губернатора Челябинской области и Мемориал Ромазана в Магнитогорске. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе информации и PR «Трактора».

20 июля-3 августа — тренировочный сбор в Паюлахти, Финляндия.

26 июля — контрольный матч «Трактор» vs «Салават Юлаев».

29 июля — контрольный матч «Трактор» vs «Нефтехимик».

3 августа — контрольный матч «Трактор» vs «Северсталь».

4−13 августа — тренировочный сбор в Челябинске.

14−18 августа — Кубок Губернатора Челябинской области".

19−22 августа — Тренировочный сбор в Челябинске.

23−26 августа — Традиционный турнир памяти Ивана Ромазана.

27−31 августа — Тренировочный сбор в Челябинске.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига определила дату начала нового сезона. 1 сентября состоится открытие. 11 сезон откроют лидеры прошлого сезона — питерский СКА и казанский «Ак Барс».