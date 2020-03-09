«Металлург» завершил борьбу за Кубок Гагарина на стадии 1/8 финала

«Барыс» выиграл серию со счётом 4:1.

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Сегодня, 9 марта, в Казахстане состоялась пятая игра 1/8 финала Кубка Гагарина между командами «Металлург» из Магнитогорска и «Барыс» из Нур-Султана. До этого матча счёт в серии был 3:1 в пользу казахстанцев, чтобы пройти во второй раунд нужно выиграть четыре встречи.

Первый период вышел очень насыщенным — зрители увидели четыре заброшенные шайбы. Три из них были заброшены игроками «Барыса» — Антоном Сагадеевым, отличившимся дважды, и Дарреном Дицем. И одну шайбу от «сталеваров» забросил Николай Кулёмин.

Во втором отрезке подопечные Андрея Скабелки продолжили вести в счёте — там отличился Павел Акользин. Но и команда под руководством Ильи Воробьёва решила ответить — Артём Минулин в концовке периода потревожил ворота голкипера «Барыса» Эдварда Паскуале.

Но в третьей двадцатиминутке хозяева матча, наконец, почувствовали давление со стороны магнитогорцев. И здесь можно похвалить действия вратаря команды из Нур-Султана. Даже в численном преимуществе, заменив вратаря на полевого игрока, «Металлургу» ну удалось ничего сделать. А вот «Барыс» за 20 секунд до конца, забросил финальную, пятую шайбу в пустые ворота. И вновь это сделал Павел Акользин. Таким образом, игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Барыса». Так как они выиграли четыре матча, казахстанцы стали участниками полуфинала Восточной конференции.

Отметим, что за всё время выступления в КХЛ, «Металлург» всегда выходил в плей-офф, но в первом раунде вылетал лишь дважды — в сезоне 2013/14 и 2018/19.

К слову, на данный момент на Востоке известен ещё один участник полуфинала — им стал казанский «Ак Барс», «всухую» выбивший из борьбы «Нефтехимик». Также две пары команд продолжают биться за место в ¼ розыгрыша Кубка Гагарина.Сегодня, 9 марта, в Казахстане состоялась пятая игра 1/8 финала Кубка Гагарина между командами «Металлург» из Магнитогорска и «Барыс» из Нур-Султана. До этого матча счёт в серии был 3:1 в пользу казахстанцев, чтобы пройти во второй раунд нужно выиграть четыре встречи.

Первый период вышел очень насыщенным — зрители увидели четыре заброшенные шайбы. Три из них были заброшены игроками «Барыса» — Антоном Сагадеевым, отличившимся дважды, и Дарреном Дицем. И одну шайбу от «сталеваров» забросил Николай Кулёмин.

Во втором отрезке подопечные Андрея Скабелки продолжили вести в счёте — там отличился Павел Акользин. Но и команда под руководством Ильи Воробьёва решила ответить — Артём Минулин в концовке периода потревожил ворота голкипера «Барыса» Эдварда Паскуале.

Но в третьей двадцатиминутке хозяева матча, наконец, почувствовали давление со стороны магнитогорцев. И здесь можно похвалить действия вратаря команды из Нур-Султана. Даже в численном преимуществе, заменив вратаря на полевого игрока, «Металлургу» ну удалось ничего сделать. А вот «Барыс» за 20 секунд до конца, забросил финальную, пятую шайбу в пустые ворота. И вновь это сделал Павел Акользин. Таким образом, игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Барыса». Так как они выиграли четыре матча, казахстанцы стали участниками полуфинала Восточной конференции.

Отметим, что за всё время выступления в КХЛ, «Металлург» всегда выходил в плей-офф, но в первом раунде вылетал лишь дважды — в сезоне 2013/14 и 2018/19.

К слову, на данный момент на Востоке известен ещё один участник полуфинала — им стал казанский «Ак Барс», «всухую» выбивший из борьбы «Нефтехимик». Также две пары команд продолжают биться за место в 1/4 розыгрыша Кубка Гагарина.