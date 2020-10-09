«Металлург» взял реванш у «Автомобилиста»

Игра, проходившая в Екатеринбурге, закончилась в серии буллитов.

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Магнитогорский «Металлург» победой завершил трёхматчевый выезд. «Сталевары» в серии буллитов обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 4:3.



Первый гол в игре был забит в самом начале первого периода. Отличился Вячеслав Литовченко. Затем Семён Кошелев сравнял счёт, но Брукс Мэйсек вновь вывел свердловчан вперёд. Однако в середине отрезка Сергей Плотников во второй раз восстановил разницу на табло.

Следующая шайба влетела в ворота «Магнитки» на старте второго периода, гол забил Алексей Макеев. После этого тренерский штаб «сталеваров» заменил Василия Кошечкина на Юхо Олкинуору, а финский вратарь ни разу не пропустил за время игры. В третьем периоде другой финский игрок «Магнитки» — нападающий Харри Песонен сделал счёт 3:3. После этого команды ушли на овертайм.

В дополнительное время стороны не выявили сильнейшего, поэтому матч перешёл в серию послематчевых буллитов. Её успешнее начал «Автомобилист», игрок екатеринбуржцев Станислав Бочаров забил первым же броском. После команды по два раза промахнулись, а затем отличился Максим Карпов. В итоге всё решилось в последней попытке. Защитник Егор Яковлев пробил Якуба Коваржа, но гол был засчитан не сразу. Судьи несколько минут смотрели момент, в попытке определить, успел ли голкипер «Автомобилиста» достать шайбу с ленточки ворот. В итоге арбитры приняли решение засчитать буллит.

Отметим, что эта игра стала для «Металлурга» третьей победной на выезде. Таким образом команда Ильи Воробьёва завершился гостевые матчи без поражений. Следующую игру магнитогорцы проведут уже на своём поле. В понедельник, 12 октября, «сталевары» скрестят клюшки с хоккеистами ЦСКА.

«Автомобилист» (Екатеринбург) 3:4Б «Металлург» (Магнитогорск)

Голы:

1:23. Вячеслав Литовченко, «Автомобилист», 1:0

7:57. Семён Кошелев, «Металлург», 1:1

9:33. Брукс Мэйсек, «Автомобилист», 2:1

14:12. Сергей Плотников, «Металлург», 2:2

23:45. Алексей Макеев, «Автомобилист», 3:2

53:53. Харри Песонен, «Металлург», 3:3

65:00. Егор Яковлев, «Металлург», 3:4

Статистика матча: Броски: 60-54; Броски в створ: 35-37; Голы: 3-3; Вбрасывания: 41-26; Блокированные броски: 14-17; Силовые приемы: 17-18; Время в атаке: 14:43-10:02; Штраф: 18-18.



