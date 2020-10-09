«Металлург» проведёт второй за неделю матч против «Автомобилиста»

Предыдущая игра команд состоялась в прошлую пятницу.

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Выездную серию игр заканчивает сегодня, 9 октября, Магнитогорский «Металлург». В Екатеринбурге команда Ильи Воробьёва скрестит клюшки с местным «Автомобилистом».



Для магнитогорцев и свердловчан эта встреча станет второй в рамках календарной недели. Предыдущий матч команд состоялся в прошлую пятницу в Магнитогорске и закончился поражением «сталеваров» 2:3. Всего в рамках КХЛ клубы пересекались 49 раз, в 33-х противостояниях верх брал «Металлург». Отметим также, что «Магнитка» приезжает в Екатеринбург с серией из двух подряд побед на выезде. Ранее команда Ильи Воробьёва обыграла «Нефтехимик» и СКА с одинаковым счётом 4:1.

Матч «Металлурга» против «Автомобилиста» несёт в себе и турнирную подоплёку. В случае победы в активе магнитогорцев будет 20 очков, что позволит им поравняться в турнирной таблице Востока КХЛ с екатеринбуржцами и уфимским «Салаватом Юлаевым». Если игру выиграют хозяева площадки, то в их копилке будет 22 балла, что выведет их на чистое первое место конференции.

Встреча «Металлурга» против «Автомобилиста» состоится сегодня, 9 октября, в КРК «Уралец». Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Матч в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной». Жители Челябинской области смогут посмотреть его на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ.